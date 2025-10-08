RECIBÍ EL NEWSLETTER
PATRONAL APLICA CARNÉ POR PUNTOS

Taxista protagonizó incidente de tránsito y fue derivado a un curso "para mejorar en el manejo de la ira"

El presidente de la Patronal del Taxi, Oscar Dourado, lamentó el incidente ocurrido y afirmó que el taller es un requisito para los nuevos conductores. También, se aplica un carné por puntos para los taxistas.

La Patronal del Taxi analiza la violenta reacción de un taxista con un conductor de un vehículo particular durante un incidente de tránsito en las calles de Montevideo.

El presidente de la Patronal, Oscar Dourado, dijo a Subrayado que la directiva se enteró del caso por las redes sociales luego que otro taxista le hiciera llegar el video de lo ocurrido.

De inmediato, se envió el material a Atención al cliente, se identificó al conductor involucrado y se lo citó para que realizara sus descargos. Luego, pasó al Departamento de Recursos Humanos para que lo entrevistará y evaluará si estaba en condiciones para cumplir la tarea.

Luego, un psicólogo deberá resolver si el conductor tendrá que realizar nuevas entrevistas "para mejorar en el manejo de la ira", afirmó. Dourado recordó que "uno de los elementos que integran el curso para ingresar al servicio del taxi es el manejo de la ira".

Según expresó, una situación de ira no manejada de forma correcta se puede traducir en un incidente de tránsito o en maniobras inadecuadas en la conducción. "Nosotros llevamos lo más preciado que es la familia uruguaya y somos muy cuidadosos de eso", aseguró.

Dourado indicó que "El taxi te lleva seguro" es un programa que se desarrolla desde hace 8 años, donde los conductores miembros poseen un carné por puntos y se le quita un punto ante cada sanción grave. También se establece un mecanismo de recuperación de los puntos si el conductor no comete faltas a los 6 meses, a los 8 y al año.

