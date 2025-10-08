RECIBÍ EL NEWSLETTER
OZEMPIC EN URUGUAY

Comienza la venta al público de la "droga mágica para adelgazar"

El MSP había autorizado hace un año al inyectable Ozempic que se usa en tratamiento de diabetes y también para obesidad: terminados los trámites sale al mercado local

ozempic-farmacia-archivo-inter-afp

Finalmente, luego de la autorización formal del Ministerio de Salud Pública (MSP) y luego de más de un año de trámites para cumplir con todas las formalidades, la próxima semana comenzará la venta al público del medicamento Ozempic, que ha generado alta demanda por su utilización en tratamiento de adelgazamiento.

El Ozempic es un producto innovador que fue desarrollado para el tratamiento de adultos con diabetes tipo 2, que se ha convertido en el más vendido del mundo para esta patología.

El MSP lo autorizó en agosto de 2024 porque consideró que este medicamento está respaldado por investigaciones de vanguardia y que ha demostrado que es una herramienta fuerte para mejorar la salud de los que enfrentan esos desafíos.

En la plaza, la aprobación de un medicamente que se utiliza para diabetes y también para tratamiento de obesidad, había generado expectativa desde que fue aprobado.

El Ozempic ha sido motivo de informes periodísticos a nivel internacional porque si bien surgió por diabetes, se ha encontrado un uso efectivo para bajar de peso y comenzó a presentarse como “la droga mágica para adelgazar”.

Los uruguayos han comprado Ozempic por el Chuy o por Buenos Aires, lo que no está habilitado ni cumple condiciones de tratamiento en cadena de frío.

A partir de ahora, el laboratorio Megalabs comenzará a venderlo en plaza con todas las condiciones que el medicamento necesita, al ser un producto de cadena de frío.

