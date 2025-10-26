Sindicato de MontevideoGas para y bloquea ingreso a la compañía este lunes: reclaman "voluntad de negociar" de empresa

El sindicato del gas realizará un paro y bloqueo del acceso a MontevideoGas este lunes. Reclaman la mejora de pautas salariales e incremento en el salario real. Los trabajadores señalaron que las medidas se venían dilatando por solicitud del Ministerio de Trabajo .

La movilización será en Batlle y Ordoñez y General Flores, donde los trabajadores bloquearán entrada y salida a la empresa.

El objetivo es que "los directivos de la empresa de Montevideo Gas realmente vayan al Consejo de Salario con voluntad de negociar. Hace semanas que estamos intentando encontrar una vía de negociación y ellos se niegan permanentemente a todo. Hay que aclarar que hace más de siete años que no tenemos incremento de salario real", indicó Alejandro Costa, del sindicato.

Costa también se refirió a que haya "aumentos diferenciales para las categorías más bajas" y "establecer algunas medidas con relación al sistema de cuidados, salud mental. Tenemos el tema de las guardias de emergencia, que están trabajando treinta y pico de días más que los demás, porque hacen turnos rotativos, pero nada de esto lo podemos poder en discusión porque la empresa se niega y argumenta que se niega porque la OPP u otro organismo del Estado le da esa directriz".

El sindicato solicitará una reunión con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Aseguran que la empresa tiene "números positivos" y que han aumentado los ingresos del personal gerencial.

Durante la medida de paro habrá guardia de emergencia.