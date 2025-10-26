RECIBÍ EL NEWSLETTER
MOVILIZACIÓN

Sindicato de MontevideoGas para y bloquea ingreso a la compañía este lunes: reclaman "voluntad de negociar" de empresa

"Hace semanas que estamos intentando encontrar una vía de negociación y ellos se niegan permanentemente a todo", aseguran desde el sindicato.

sindicato-del-gas-archivo-movilizacion

El sindicato del gas realizará un paro y bloqueo del acceso a MontevideoGas este lunes. Reclaman la mejora de pautas salariales e incremento en el salario real. Los trabajadores señalaron que las medidas se venían dilatando por solicitud del Ministerio de Trabajo.

La movilización será en Batlle y Ordoñez y General Flores, donde los trabajadores bloquearán entrada y salida a la empresa.

El objetivo es que "los directivos de la empresa de Montevideo Gas realmente vayan al Consejo de Salario con voluntad de negociar. Hace semanas que estamos intentando encontrar una vía de negociación y ellos se niegan permanentemente a todo. Hay que aclarar que hace más de siete años que no tenemos incremento de salario real", indicó Alejandro Costa, del sindicato.

montecon afirma que oficia como alternativa para buques durante conflicto en tcp pero sin capacidad de atender todos
Seguí leyendo

Montecon afirma que "oficia como alternativa" para buques durante conflicto en TCP pero sin "capacidad de atender todos"

Costa también se refirió a que haya "aumentos diferenciales para las categorías más bajas" y "establecer algunas medidas con relación al sistema de cuidados, salud mental. Tenemos el tema de las guardias de emergencia, que están trabajando treinta y pico de días más que los demás, porque hacen turnos rotativos, pero nada de esto lo podemos poder en discusión porque la empresa se niega y argumenta que se niega porque la OPP u otro organismo del Estado le da esa directriz".

El sindicato solicitará una reunión con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Aseguran que la empresa tiene "números positivos" y que han aumentado los ingresos del personal gerencial.

Durante la medida de paro habrá guardia de emergencia.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ENTRE LOS DETENIDOS HAY UN EDIL

Seis detenidos en Salto, entre ellos un edil, ante la presunción de que asaltarían un boliche durante fiesta de Halloween
EN MISIONES

Al menos nueve muertos y 29 heridos en choque entre un ómnibus de dos pisos y un auto en Argentina
nuevo arresto

Detienen a un guardia del boliche que iba a ser rapiñado en Salto; son 7 arrestados, entre ellos un edil
Sociedad

Informe de Facultad de Arquitectura indica que en 2030 habrá 10 mil personas en situación de calle en Montevideo
MALDONADO

Punta del Este: brasileña denunció que le robaron 105 mil dólares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento

Te puede interesar

Condena de 12 meses para el edil del FA que participó de intento de asalto a baile en Salto; tres de prisión efectiva
Policiales

Condena de 12 meses para el edil del FA que participó de intento de asalto a baile en Salto; tres de prisión efectiva
Milei en su votación. Foto: Foco UY
Internacionales

Contundente victoria del partido de Javier Milei en las legislativas de Argentina, con más del 40% de los votos
Punta del Este: brasileña denunció que le robaron 105 mil dólares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento video
MALDONADO

Punta del Este: brasileña denunció que le robaron 105 mil dólares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento

Dejá tu comentario