Sindicato de maestros definió paro de 24 horas para agosto, en reclamo de más presupuesto para la Educación

La Federación Uruguaya de Magisterio –Trabajadores de la Educación Primaria (Fumtep) reclama más docentes por grupo, más maestros de apoyo y la creación de nuevos cargos de maestras comunitarias.

El sindicato de maestros parará el mismo día en que el PIT-CNT realice su paro general parcial, pero en su caso lo hará por 24 horas.

También se pide la anualización del programa de maestros comunitarios, más horas para los profesores de arte, más funcionarios no docentes y un plan de infraestructura para escuelas y jardines.

El sindicato considera insuficiente el incremento de 300 millones de pesos que el Poder Ejecutivo propuso para toda la ANEP en 2027.

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