La Federación Uruguaya de Magisterio –Trabajadores de la Educación Primaria (Fumtep) reclama más docentes por grupo, más maestros de apoyo y la creación de nuevos cargos de maestras comunitarias.
Sindicato de maestros definió paro de 24 horas para agosto, en reclamo de más presupuesto para la Educación
El sindicato considera insuficiente el incremento de 300 millones de pesos que el Poder Ejecutivo propuso para toda la ANEP en 2027.
El sindicato de maestros parará el mismo día en que el PIT-CNT realice su paro general parcial, pero en su caso lo hará por 24 horas.
También se pide la anualización del programa de maestros comunitarios, más horas para los profesores de arte, más funcionarios no docentes y un plan de infraestructura para escuelas y jardines.
Seguí leyendo
"Primera estación del interior" y "uno de los 194 molinos de viento del país": vecinos reclaman por espacios históricos
El sindicato considera insuficiente el incremento de 300 millones de pesos que el Poder Ejecutivo propuso para toda la ANEP en 2027.
Lo más visto
aguas dulces, rocha
Policía identificó a la mujer hallada muerta en ruta 16; también ubicó al conductor que pasó sobre el cuerpo y siguió de largo
Aguas dulces, rocha
Una mujer fue encontrada muerta en una ruta, un vehículo pasó sobre el cuerpo y siguió sin detenerse
pronóstico
Inumet emite advertencias naranja y amarilla por tormentas para el norte del país
Pronóstico de inumet
Advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes para localidades de cuatro departamentos
INSPECCIONAN EL LUGAR
Dejá tu comentario