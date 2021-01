Sindicato de la salud privada responsabilizó al gobierno por situación actual del Covid-19

“Si hoy el gobierno, y el Ministerio de Salud Pública en particular, no puede contener el aumento de los casos, el aumento de la curva de la pandemia no la puede aplanar, o las vacunas todavía no están, es una responsabilidad del Poder Ejecutivo y del gobierno”, dijo Jorge Bermúdez en conferencia de prensa.

El presidente de la Federación Uruguaya de la Salud cuestionó en este sentido los comentarios que hizo el ministro de Salud Daniel Salinas en el Parlamento, cuando vinculó el incremento de casos de Covid-19 con las movilizaciones sindicales realizadas en los últimos meses.

Bermúdez aseguró que esas apreciaciones sobre la razón que llevó al crecimiento exponencial de casos de coronavirus “son absolutamente equivocadas”. “Las rechazamos en todos sus términos”, agregó.

“Cada acción de masas que hemos realizado la hemos informado al Ministerio de Salud Pública, con un protocolo sanitario acorde al mismo”, aseguró el dirigente.