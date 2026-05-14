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PARA RECAUDAR FONDOS

Lanzan figuritas del mundial con la imagen de dirigentes del Frente Amplio

Es una campaña de finanzas de la coalición de izquierda.

figuritas-frente-amplio

La Comisión de Finanzas de un sector del Frente Amplio lanzó una campaña de recaudación de fondos mediante la venta de figuritas que simulan ser del Mundial FIFA 2026, pero que tienen fotos de dirigentes del gobierno.

La campaña la lanzó Asamblea Uruguay 2121, con libretas, remeras que reclaman la creación de una Universidad de la Educación y también figuritas con caras del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el director de Educación, Gabriel Quirici; y la senadora Blanca Rodríguez, entre otros.

Las figuritas no tienen un precio fijo sino que se venden “a voluntad” de lo que quiera pagar el comprador.

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En los años noventa, el exintendente de Durazno, Carmelo Vidalín, publicó un álbum de figuritas sobre él y sus cosas, y regalaba a niños y familias ese álbum y sobres de figuritas.

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