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el informe de Nubel Cisneros

Fin de semana frío, con heladas de madrugada y algo inestable en la costa, el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un fin de semana frío y muy frío, con heladas de la madrugada. Sube algo la temperatura de tarde. En la costa habrá tiempo ligeramente inestable. Los detalles día a día.

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De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría, con heladas agrometeorológicas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente fresco a templado y buena presencia de Sol.

El sábado se espera nuevamente una mañana muy fría con algunas heladas agrometeorológicas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá fresco a templado con pasaje de nubosidad en la noche, generando ligera inestabilidad en la zona costera.

El domingo tendremos una mañana fría con mucha nubosidad permaneciendo inestable en las primeras horas la franja costera. En la tarde seguirá fresco a templado con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas bajas en la noche.

fin de semana muy frio, con minimas de 0 grado, lluvias y viento fuerte; el informe de nubel cisneros
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Fin de semana muy frío, con mínimas de 0 grado, lluvias y viento fuerte; el informe de Nubel Cisneros

Viernes 15

Zona Norte: máxima 22º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 8º

Sábado 16

Zona Norte: máxima 23º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º

Domingo 17

Zona Norte: máxima 18º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º

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