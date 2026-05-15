De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría, con heladas agrometeorológicas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente fresco a templado y buena presencia de Sol.
Fin de semana frío, con heladas de madrugada y algo inestable en la costa, el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé un fin de semana frío y muy frío, con heladas de la madrugada. Sube algo la temperatura de tarde. En la costa habrá tiempo ligeramente inestable. Los detalles día a día.
El sábado se espera nuevamente una mañana muy fría con algunas heladas agrometeorológicas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá fresco a templado con pasaje de nubosidad en la noche, generando ligera inestabilidad en la zona costera.
El domingo tendremos una mañana fría con mucha nubosidad permaneciendo inestable en las primeras horas la franja costera. En la tarde seguirá fresco a templado con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas bajas en la noche.
Fin de semana muy frío, con mínimas de 0 grado, lluvias y viento fuerte; el informe de Nubel Cisneros
Viernes 15
Zona Norte: máxima 22º y mínima 4º
Zona Sur: máxima 19º y mínima 4º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 8º
Sábado 16
Zona Norte: máxima 23º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 19º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º
Domingo 17
Zona Norte: máxima 18º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º
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