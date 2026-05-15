Fin de semana frío, con heladas de madrugada y algo inestable en la costa, el informe de Nubel Cisneros

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría, con heladas agrometeorológicas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente fresco a templado y buena presencia de Sol.

El sábado se espera nuevamente una mañana muy fría con algunas heladas agrometeorológicas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá fresco a templado con pasaje de nubosidad en la noche, generando ligera inestabilidad en la zona costera.

El domingo tendremos una mañana fría con mucha nubosidad permaneciendo inestable en las primeras horas la franja costera. En la tarde seguirá fresco a templado con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas bajas en la noche.

Viernes 15 Zona Norte: máxima 22º y mínima 4º Zona Sur: máxima 19º y mínima 4º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 8º Sábado 16 Zona Norte: máxima 23º y mínima 6º Zona Sur: máxima 19º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º Domingo 17 Zona Norte: máxima 18º y mínima 6º Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º