Sindicato de la pesca denuncia "campaña de desprestigio" por parte de la Cámara

“Las empresas pesqueras imponen contratos que desconocen abiertamente los convenios vigentes”, sostuvieron.

El sindicato de la pesca (Suntma) denunció este lunes “una campaña mediática de desprestigio” por parte de la Cámara Pesquera.

Los trabajadores aseguran que no violaron el convenio acordado y que los empleadores no cumplen con “normativa en materia de seguridad y navegación, derechos laborales fundamentales, derecho a descanso, las condiciones de las embarcaciones, limitación de la jornada, entre otras”.

“Las cámaras empresariales han impuesto un acuerdo que ellos llaman "contrato" individual redactado a su conveniencia abusando de la realidad económica de los trabajadores”, señalaron. “Las empresas pesqueras imponen contratos que desconocen abiertamente los convenios vigentes”, agregarón.

Ministerio de Trabajo lanza campaña de concientización sobre precarización laboral

Afirman también que “algunas empresas todavía deben a los trabajadores hace más de tres meses el salario”.

A fines de agosto, la Cámara de Pesqueras denunció "hechos de violencia" y dijo que ocurrieron con tripulantes que el sindicato ingresaba al puerto y no trabajan "en ningún barco".

