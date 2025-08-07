Sindicato de la enseñanza privada adhiere al paro general del PIT-CNT y extiende por 24 horas

De esta forma, adhieren al paro general convocado por el PIT-CNT para ese día, pero lo extiende para todo el día.

"Nos movilizamos por el crecimiento del salario real y para evitar la pérdida del poder de compra. Por la creación de un Fondo Social que garantice el acceso a la salud, con énfasis en salud mental. Por la ampliación de la licencia por cuidados personales y familiares. Por la mejora y extensión de la licencia por estudio", señala el comunicado del Sintep.

image

"Hoy, con mas de 8000 afiliaciones en todo el país y con un nivel de participación creciente en todos los ámbitos del sindicato, nuestra mesa representativa nacional resolvió, por unanimidad, la plataforma reivindicativa a llevar a la nueva ronda de negociación colectiva. Vamos al consejo de salarios con el objetivo de superar las pautas del gobierno, asegurar el crecimiento del salario por encima de la inflación y por mejoras en las condiciones de trabajo y los derechos laborales. Asimismo resolvimos acompañar el paro general de nuestro PITCNT extendiendo la medida a 24 horas y reforzar la convocatoria a la movilización prevista para la jornada", indicó el dirigente del sindicato, Sergio Sommaruga.

A comienzos de la semana, los sindicatos de la educación pública a nivel Primaria y Secundaria también comunicaron que paran por 24 horas.