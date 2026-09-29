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Espinaca, remolacha, lechuga, rúcula, papa, mandarina, naranja y manzana en la lista inteligente de la UAM

El ingeniero agrónomo Pablo Pacheco dijo que es "una lista inteligente muy primaveral" integrada por varias hortalizas de hoja, papas y algunas frutas.

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Espinaca, remolacha, lechuga y rúcula son algunas de las verduras que forman parte de la nueva lista inteligente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

El ingeniero agrónomo Pablo Pacheco de la UAM dijo que es "una lista inteligente muy primaveral" integrada por varias hortalizas de hoja, como la remolacha, que se puede consumir las batatas y las hojas, al igual que la acelga.

Pacheco destacó también la espinaca y su buena calidad en el período otoño, invierno y primavera, para ser consumida cocida en rellenos o tortillas, o cruda en ensaladas. Así como mezclada con otras hojas como lechuga o con rúcula.

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También, las papas en su variedad blanca o rosada están muy abundantes, con buen precio y buena calidad. Destacó su gran versatilidad con varias opciones de preparaciones.

Por último, mandarina, naranja y manzana son las frutas que integran esta lista inteligente.

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