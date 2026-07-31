Sindicato de funcionarios de salud pública anuncia un paro nacional en agosto, además del paro del PIT-CNT del martes 11

El sindicato de funcionarios de salud pública resolvió convocar a un paro de 24 horas en una fecha a confirmar de agosto, que se sumará al paro general parcial ya resuelto por el PIT-CNT para el martes 11.

El dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) Martín Pereira aseguró que en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que tiene a estudio en Parlamento para asignar nuevos recursos en el 2027, “no hay un peso nuevo” para la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). “Solo hay redistribución interna”, agregó, sin incremento presupuestal.

“Los nuevo servicios caen en la espalda de los trabajadores”, dijo Pereira entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10.

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El sindicato también reclama que los funcionarios de salud pública puedan atenderse en el hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE).

“Este mes de agosto va a ser un mes conflictivo”, adelantó Pereira. Por el momento ya hay dos paros confirmados: el que convoca el PIT-CNT y el que anuncia el sindicato de salud pública.

Habrá concentración y movilización en Montevideo y asambleas departamentales de la FFSP, agregó Pereira.