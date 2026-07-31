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Nuevos médicos

Preparan la tradicional fiesta de egresados de Medicina en Parque Batlle; hay calles cortadas y tránsito lento

Por el evento, la IMM informó que permanece cortado el tránsito en Lorenzo Mérola, entre Benzano y la continuación de Lorenzo Mérola.

La celebración se extenderá hasta las 19:00 de este viernes.

La celebración se extenderá hasta las 19:00 de este viernes.

La celebración se extenderá hasta las 19:00 de este viernes.

Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

Familias y nuevos médicos se reúnen este viernes en Parque Batlle para celebrar la tradicional fiesta de egresados de la Facultad de Medicina. La Intendencia de Montevideo dispuso cortes de tránsito en la zona y durante la mañana se observa circulación enlentecida.

Desde temprano, cerca de 600 estudiantes, junto a familiares y amigos, comenzaron a instalar gazebos y a decorar el lugar del festejo. Se colocan elementos personalizados, carteles y fotografías de los nuevos médicos.

La celebración incluirá música, DJs y un escenario central para recibir a quienes culminaron una carrera que demanda más de siete años de formación.

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Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

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"Estamos felices", dijo a Arriba gente (Canal 10) la madre de una de las flamantes doctoras. Además de los egresados de Montevideo, participan familias que llegaron desde el interior del país.

La fiesta está prevista hasta las 19:00 de este viernes.

Por el evento, la Intendencia de Montevideo informó que permanece cortado el tránsito en Lorenzo Mérola, entre Benzano y la continuación de Lorenzo Mérola, frente al Monumento al Trabajo. El corte se mantendrá hasta las 22:00 y durante la mañana se observaba tránsito lento en los alrededores del Parque Batlle.

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