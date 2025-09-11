Sindicato de funcionarios de la Udelar declaró persona no grata al exrector y actual director de la OPP Rodrigo Arim

Foto: FocoUy. Rodrigo Arim, actual director de OPP. Foto: FocoUy. Rodrigo Arim, actual director de OPP.

El sindicato de funcionarios de la Universidad de la República (Affur) declaró persona no grata al exrector de esa casa de estudios y actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.

La declaración fue adoptada en asamblea por más de 500 trabajadores, dijo a Subrayado Nicolás Laesprella, dirigente de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur). Y responde a lo que dijo Arim sobre lo satisfactorio y conveniente del presupuesto asignado por el gobierno a la Udelar.

El dirigente sindical recordó que como rector, Arim participó de la elaboración del presupuesto que creó la Universidad para presentar al Parlamento, y que tiene muchos más recursos del que hizo el gobierno.

Por este motivo y en reclamo de mayor presupuesto, el sindicato de funcionarios de la Universidad convoca a paros y movilizaciones la semana próxima.

