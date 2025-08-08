Sindicato de funcionarios de Ancap ocupa y bloquea el ingreso a la refinería de La Teja

El sindicato de funcionarios de Ancap ocupó este jueves de mañana la refinería de La Teja y bloqueó el ingreso a sus instalaciones.

El martes habían ocupado la planta de La Tablada, impidiendo la carga de combustible en los camiones cisterna.

Ese día reclamaban una reunión con el directorio de la empresa estatal, que se concretó con el vicepresidente Ignacio Berti.

Seguí leyendo Sindicato de la enseñanza privada adhiere al paro general del PIT-CNT y extiende por 24 horas

Sin embargo, el sindicato considera que no hubo una respuesta concreta a sus reclamos, y este viernes decidió ocupar la refinería de La Teja, la principal instalación industria de Ancap.

En las próximas horas la Federación Ancap se reunirá en asamblea para resolver nuevas medidas. Allí evaluarán nuevas ocupaciones y un posible paro de 24 horas en todo el país.