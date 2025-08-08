RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO EN ANCAP

Sindicato de funcionarios de Ancap ocupa y bloquea el ingreso a la refinería de La Teja

El sindicato de Ancap había ocupado La Tablada el martes para reclamar una reunión con el directorio de la empresa estatal. Hubo reunión pero no conformó. Este viernes ocuparon la refinería de La Teja.

Sindicato de Ancap ocupa la refinería de La Teja. Foto: archivo.

El martes habían ocupado la planta de La Tablada, impidiendo la carga de combustible en los camiones cisterna.

Ese día reclamaban una reunión con el directorio de la empresa estatal, que se concretó con el vicepresidente Ignacio Berti.

Sin embargo, el sindicato considera que no hubo una respuesta concreta a sus reclamos, y este viernes decidió ocupar la refinería de La Teja, la principal instalación industria de Ancap.

En las próximas horas la Federación Ancap se reunirá en asamblea para resolver nuevas medidas. Allí evaluarán nuevas ocupaciones y un posible paro de 24 horas en todo el país.

