Delincuentes rapiñaron a un equipo médico cerca del barrio Conciliación y el sindicato tomó medidas

Un equipo de enfermería de una mutualista fue víctima de una rapiña en la noche de este lunes, cerca del barrio Conciliación.

Los enfermeros habían asistido a una vivienda ubicada en Nueva California, esquina Camino Edison, y el chofer quedó dentro del móvil. Dos delincuentes se acercaron y lo agredieron: lo golpearon en la cabeza para robarle sus pertenencias.

Los hombres escaparon con el celular de la víctima y el de la mutualista asignado a ese móvil, supo Subrayado.

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El chofer fue trasladado al sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE) por el golpe en la cabeza. Tras ser asistido, fue dado de alta.

La Red de Sindicatos de Trabajadores de las Emergencias Móviles emitió un comunicado sobre la situación y dispuso, como establece el protocolo para estos casos, una zona de exclusión en el radio donde ocurrió la rapiña. Se exceptúan llamados de emergencia de alta gravedad.

La medida estuvo vigente durante la noche y la madrugada y terminó a la hora 8:00 de este martes.