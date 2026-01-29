Sindicato del Inau registra cinco muertes de menores al amparo del Estado en los últimos meses

En los últimos meses hubo cinco muertes de menores al amparo del Estado a través del Inau , según registra el sindicato de funcionarios de la institución (Suinau).

Así lo señaló a Subrayado la secretaria de interior del sindicato Pamela Dogliotti, quien advirtió “inestabilidad institucional" en el caso de Tacuarembó, donde ocurrió el último caso esta semana, cuando falleció una adolescente tras el incendio de un hogar en convenio con el Inau.

Según Dogliotti hubo dos adolescentes fallecidos en hogares del programa Tribal y tres más en residencias gestionadas por organizaciones sociales en convenio con el Inau.

Por estos casos la oposición propuso citar al Parlamento a las autoridades del Inau, lo que fue aprobado por unanimidad el miércoles en la Comisión Permanente.

Sobre el último caso de Tacuarembó, la funcionaria y dirigente sindical Pamela Dogliotti sostiene que hay un problema de "inestabilidad institucional".

“De alguna manera esta situación tiene que ver con la situación institucional, en particular con Tacuarembó, porque hay situaciones de una inestabilidad de la dirección departamental, que de alguna manera creemos que eso repercute y lleva a estas situaciones”, apuntó.

“Concretamente en Tacuarembó, después de que se jubiló la dirección departamental que estaba a cargo en 2023, han pasado cinco direcciones y eso claramente genera una inestabilidad, donde se pierden lineamientos claros de trabajo y las condiciones no son las óptimas”, agregó.

El sindicato del Inau en Tacuarembó publicó el miércoles un comunicado sobre la adolescente fallecida tras el incendio del hogar en convenio con el Estado.