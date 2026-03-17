Buscan a Christian Rodríguez, un joven de 20 años requerido por un doble homicidio en Las Piedras

Buscan a un joven de 20 años que estuvo involucrado en un doble homicidio que ocurrió en febrero en Las Piedras .

El requerido es Christian Daniel Rodríguez Román y es buscado en el departamento de Canelones.

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El 21 de febrero, un adolescente de 17 años fue imputado por el doble homicidio. Ahora buscan al joven que también estaría implicado.

Además, en el marco de esta investigación hubo otros detenidos y judicializados por otros delitos. Cuatro hombres de 18, 25, 26 y 29 años fueron condenados en procesos abreviados por suministro de sustancias estupefacientes y uno de ellos además por tráfico interno de armas y municiones tras ser detenidos en allanamientos realizados el jueves por la Policía en el barrio Corfrisa de Las Piedras. Las penas son de 2 años de prisión. También un adolescente de 14 años fue imputado por tráfico y tenencia de armas de fuego en espacios públicos e irá a dependencias del Inisa como medida socioeducativa preventiva.

EL CASO

El doble homicidio ocurrió sobre las seis de la mañana del martes 10 de febrero, en Continuación 25 de Mayo esquina Pasaje 8, en el barrio Corfrisa de Las Piedras, Canelones. Las víctimas que fueron atacados a tiros; uno de ellos recibió una decena de disparos.

Ambos cuerpos quedaron tendidos en la calle y uno de los hombres tenía un casco colocado en la cabeza. En la escena, que fue periciada por Policía Científica, se incautaron seis casquillos y cuatro cartuchos calibre 9 mm, supo Subrayado.

La Policía encontró restos de disparo de arma de fuego en ambas manos de las víctimas, lo que indica que también dispararon.

Los dos hombres tenían antecedentes penales y habían estado en prisión. El de 39 años registraba siete antecedentes por delitos vinculados a drogas, homicidio, lesiones personales y receptación, y se encontraba requerido por un hurto en Las Piedras. El de 44 años tenía 12 antecedentes por estafa, hurto, receptación y drogas.