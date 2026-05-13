Autoridades de diferentes organismos participaron este miércoles de la firma del convenio para la creación del Observatorio Nacional de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en el Uruguay.
Crean Observatorio de Accidentes de Trabajo; en Uruguay se registran unos 40.000 y mueren unas 30 personas al año
Las autoridades destacaron el observatorio como una herramienta para cuantificar, localizar y focalizar los siniestros laborales, y a partir de ahí realizar campañas de prevención.
El presidente del Banco de Seguros, Marcos Otheguy, indicó que frente a la preocupación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por los accidentes y las muertes en el ámbito laboral, se firmó un convenio por la seguridad y por la vida, se realizó una campaña de bien público con foco en la prevención y adelantó que en el segundo semestre de este año habrá un seminario internacional destinado a los prevencionistas para que puedan incorporar las mejores prácticas a nivel mundial.
"Pensamos que para que las políticas públicas sean eficientes tienen que estar basadas en evidencia. El observatorio no solo nos va a permitir consolidar la información que nosotros gestionamos, que es trabajadores accidentados con seguro vigente, sino todos los trabajadores que sufran un accidente en situación de trabajo", indicó.
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El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, destacó la importancia del observatorio como una herramienta para cuantificar, localizar y focalizar los siniestros laborales, y a partir de ahí realizar campañas de prevención como la que se hizo el año pasado por la vida y la salud en el trabajo.
El BSE tiene el monopolio de la cobertura de los accidentes laborales. Otheguy afirmó que las cifras se mantienes constantes en los últimos tres o cuatro años, con una baja notoria durante la pandemia por el descenso de la actividad. Anualmente, se registran unos 40.000 accidentes de trabajo en el Uruguay y unas 30 personas fallecen por esa causa. En 2025, fueron 34.
La mayoría de los accidentes laborales se concentra en sectores como la construcción, la pesca y la industria frigorífica. A partir del año pasado, se incorporaron los repartidores a la cobertura. Las lesiones musculoesqueléticas, esguinces, quebraduras y torceduras, están entre las mayores ocurrencias.
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