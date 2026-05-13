RECIBÍ EL NEWSLETTER
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Crean Observatorio de Accidentes de Trabajo; en Uruguay se registran unos 40.000 y mueren unas 30 personas al año

Las autoridades destacaron el observatorio como una herramienta para cuantificar, localizar y focalizar los siniestros laborales, y a partir de ahí realizar campañas de prevención.

observatorio-accidentes-de-trabajo-bse-mtss

Autoridades de diferentes organismos participaron este miércoles de la firma del convenio para la creación del Observatorio Nacional de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en el Uruguay.

El presidente del Banco de Seguros, Marcos Otheguy, indicó que frente a la preocupación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por los accidentes y las muertes en el ámbito laboral, se firmó un convenio por la seguridad y por la vida, se realizó una campaña de bien público con foco en la prevención y adelantó que en el segundo semestre de este año habrá un seminario internacional destinado a los prevencionistas para que puedan incorporar las mejores prácticas a nivel mundial.

"Pensamos que para que las políticas públicas sean eficientes tienen que estar basadas en evidencia. El observatorio no solo nos va a permitir consolidar la información que nosotros gestionamos, que es trabajadores accidentados con seguro vigente, sino todos los trabajadores que sufran un accidente en situación de trabajo", indicó.

nino godzilla: el fenomeno muy potente que llega con eventos severos de lluvias y tormentas
Seguí leyendo

Niño Godzilla: el fenómeno "muy potente" que llega con "eventos severos" de lluvias y tormentas

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, destacó la importancia del observatorio como una herramienta para cuantificar, localizar y focalizar los siniestros laborales, y a partir de ahí realizar campañas de prevención como la que se hizo el año pasado por la vida y la salud en el trabajo.

El BSE tiene el monopolio de la cobertura de los accidentes laborales. Otheguy afirmó que las cifras se mantienes constantes en los últimos tres o cuatro años, con una baja notoria durante la pandemia por el descenso de la actividad. Anualmente, se registran unos 40.000 accidentes de trabajo en el Uruguay y unas 30 personas fallecen por esa causa. En 2025, fueron 34.

La mayoría de los accidentes laborales se concentra en sectores como la construcción, la pesca y la industria frigorífica. A partir del año pasado, se incorporaron los repartidores a la cobertura. Las lesiones musculoesqueléticas, esguinces, quebraduras y torceduras, están entre las mayores ocurrencias.

ACCIDENTES LABORALES

Temas de la nota

Lo más visto

video
Agresor detenido

Policía retirado le apuntó con un arma a la conductora de un ómnibus tras accidente en el Intercambiador Belloni
Al menos tres casos

Hombre se tira delante de vehículos en Pocitos, simula ser atropellado y pide dinero para atenderse en el hospital
detalles de la investigación

Hombre buscado por abuso en el Prado acumula siete denuncias: nueva filmación lo muestra con una adolescente
MINISTRO DE ECONOMÍA EN ADM

Gobierno revisa incentivos en impuestos para compra de vehículos eléctricos, pero con "tiempo de adaptación", dijo Oddone
PIDE COLABORACIÓN PARA UBICARLO

Policía busca a un hombre de unos 50 años que frecuenta la zona del Prado, investigado por delitos sexuales

Te puede interesar

Imagen de archivo. Moisés Martínez en audiencia judicial.
Policiales

Moisés continúa en arresto domiciliario, tras resolución del Tribunal de Apelaciones sobre audiencia del 20 de abril
Lutbekin dijo que reunión Orsi-Trump está en agenda; para que se vean, ojalá, en los próximos meses en Washington video
CANCILLER EN COMISIÓN DEL SENADO

Lutbekin dijo que reunión Orsi-Trump está en agenda; "para que se vean, ojalá, en los próximos meses en Washington"
Niño Godzilla: el fenómeno muy potente que llega con eventos severos de lluvias y tormentas
FENÓMENO METEOROLÓGICO

Niño Godzilla: el fenómeno "muy potente" que llega con "eventos severos" de lluvias y tormentas

Dejá tu comentario