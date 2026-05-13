Crean Observatorio de Accidentes de Trabajo; en Uruguay se registran unos 40.000 y mueren unas 30 personas al año

Autoridades de diferentes organismos participaron este miércoles de la firma del convenio para la creación del Observatorio Nacional de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en el Uruguay.

El presidente del Banco de Seguros, Marcos Otheguy, indicó que frente a la preocupación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por los accidentes y las muertes en el ámbito laboral, se firmó un convenio por la seguridad y por la vida, se realizó una campaña de bien público con foco en la prevención y adelantó que en el segundo semestre de este año habrá un seminario internacional destinado a los prevencionistas para que puedan incorporar las mejores prácticas a nivel mundial.

"Pensamos que para que las políticas públicas sean eficientes tienen que estar basadas en evidencia. El observatorio no solo nos va a permitir consolidar la información que nosotros gestionamos, que es trabajadores accidentados con seguro vigente, sino todos los trabajadores que sufran un accidente en situación de trabajo", indicó.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, destacó la importancia del observatorio como una herramienta para cuantificar, localizar y focalizar los siniestros laborales, y a partir de ahí realizar campañas de prevención como la que se hizo el año pasado por la vida y la salud en el trabajo.

El BSE tiene el monopolio de la cobertura de los accidentes laborales. Otheguy afirmó que las cifras se mantienes constantes en los últimos tres o cuatro años, con una baja notoria durante la pandemia por el descenso de la actividad. Anualmente, se registran unos 40.000 accidentes de trabajo en el Uruguay y unas 30 personas fallecen por esa causa. En 2025, fueron 34.

La mayoría de los accidentes laborales se concentra en sectores como la construcción, la pesca y la industria frigorífica. A partir del año pasado, se incorporaron los repartidores a la cobertura. Las lesiones musculoesqueléticas, esguinces, quebraduras y torceduras, están entre las mayores ocurrencias.