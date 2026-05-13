Lutbekin dijo que reunión Orsi-Trump está en agenda; "para que se vean, ojalá, en los próximos meses en Washington"

El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, informó este miércoles que la reunión entre el presidente Yamandú Orsi con Donald Trump "ya está acordada" y que "solo falta ajustar agendas para concretar". El encuentro fue informado por el canciller Mario Lubetkin durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Lubetkin fue consultado por Subrayado del tema a la salida de la comisión. "Le informamos al senador Ojeda que este tema está en agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores y del presidente (Orsi) desde hace unos cuantos meses, y el único problema es que crucen las agendas del presidente Trump y el presidente Orsi para que se vean, ojalá, en los próximos meses en Washington cuando visite Estados Unidos", indicó el canciller.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado de este lunes, Ojeda, en su calidad de secretario general, había enfatizado en la importancia de que Presidencia de la Republica, Cancillería y la embajada de Estados Unidos en Montevideo gestionaran y concretaran la reunión de Orsi con Trump en el marco de una visita a Estados Unidos.

"Nobleza obliga, gracias canciller por tomar a bien la nota que el enviamos desde el Partido Colorado que fue con la única voluntad de sumar y construir para el Uruguay", indicó Ojeda. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AndresOjedaOk/status/2054655014522753386&partner=&hide_thread=false El @MinLubetkinUy acaba de informar en el @Parlamento_UY que la reunión entre Orsi y Trump ya está acordada, dijo que solo falta ajustar agendas para concretar.



Nobleza obliga, gracias Canciller por tomar a bien la nota que el enviamos desde el @PartidoColorado que fue con la… — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) May 13, 2026

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