Adolescente relató hostigamiento y acoso que sufrió en el Prado de un hombre buscado por varias denuncias

Bianca es una adolescente que denunció haber sido abordada por un hombre de unos 50 años en la zona del Prado, que es buscado por la Policía en el marco de una investigación vinculada a varios delitos sexuales.

El domingo 5 de abril a mediodía, Bianca volvía de la feria junto a un grupo de amigos, se bajó del ómnibus y comenzó a caminar sola por las márgenes del arroyo Miguelete. En un momento, apareció el individuo, la interceptó y le preguntó para dónde quedaba el Cerro. Ella le indicó la dirección y qué ómnibus le servía para llegar a su destino.

Luego, el hombre le manifestó que quería recorrer el Prado y caminó junto a ella, le elogió la ropa y su forma de ser. Siguió, diciéndole que buscaba a jóvenes como modelos con promesas falsas de dinero, ropa, maquillaje y viajes.

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La adolescente se negó y el individuo seguía abordándola, además, fingió ser homosexual para ganarse su confianza. Ante la insistencia, Bianca optó por entrar a un quiosco con la excusa de hacer compras para liberarse de la situación. Tras eso, el hombre se fue.

Nataly, la madre de Bianca, habló con Subrayado y aseguró que fueron unas de las primeras en denunciar lo ocurrido a principios del mes de abril por hostigamiento y acoso callejero. Tras su caso, se sumaron otras denuncias. "Este personaje sigue y sigue", afirmó y reclamó que sea detenido.

TESTIMONIO DENUNCIANTE

La Policía recibió varias denuncias sobre un hombre con el mismo modus operandi que abordaba a sus víctimas, la mayoría adolescentes. Fuentes del caso dijeron a Subrayado que serían al menos trece las denuncias contra el individuo.

La Jefatura de Montevideo divulgó la foto del hombre y solicitó a la población la colaboración para ubicarlo. Por información, comunicarse al teléfono 2030 2781 o al correo electrónico [email protected]