Sindicato de Conaprole no profundizará medidas mientras aguarda negociaciones con la empresa por planta de Rivera

El sindicato de Conaprole resolvió que no profundizará las medidas gremiales por el cierre de la planta de Rivera, mientras aguardan que la empresa desista de esa decisión, que este martes se anunció como inmediata y definitiva.

El Consejo Directivo de Conaprole se reunió este miércoles con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y dialogó con el ministro de Trabajo Juan Castillo. “Se consideró no incrementar las medidas gremiales, a solicitud del Ministro de Trabajo, ya que se estaría intentando que la empresa no concrete el cierre definitivo de la planta y permita explorar la propuesta planteada, este lunes 18 de agosto, por el MTSS a las partes. AOEC hoy comunicó que con algunas modificaciones en el contenido estaría en línea con lo que se venía planteando y el Ministro tratará de que Conaprole pueda ir también en esa línea”.

Este jueves y viernes, directiva del sindicato irá a Rivera para “evaluar la situación y establecer pasos a futuro”, indicaron. Reiteran que la planta “es rentable”.

“Además de que tendríamos una instancia con integrantes del parlamento de la Comisión de Legislación del Trabajo de Cámara de Diputados y Diputados del departamento de Rivera, intentando buscar distintas alternativas para que Conaprole desista en lo inmediato del cierre de la planta y permita establecer un periodo transitorio para evaluar todas las medidas que podrían aplicarse a efectuar de mejorar la gestión de la planta Rivera más allá que la misma en la actualidad es rentable”, señala el comunicado. El 28 de agosto habrá asambleas en las plantas. image

