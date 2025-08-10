Sindicato de Claldy denuncia persecución contra trabajadores y afiliados y adhiere al paro nacional del martes

La empresa láctea Claldy anunció 32 despidos iniciales, de un total de 50 previstos en la ciudad de Young y denuncia persecución contra trabajadores y afiliados.

Debido a esto, adhieren al paro nacional de 24 horas del próximo martes.

Rodolfo Ziliani dijo a Subrayado que es indignante cómo la empresa juega con la parte de cada trabajador. "Nos deja en la calle, no son capaces de llamar a cada uno de los funcionarios para comunicarles que van a hacer este atropello. Nos mandan por WhatsApp donde nos enteramos que estamos fuera de la plantilla".

Y agregó: "Da la casualidad que somos 32 sindicalizados los que fuimos echados. La gente de acá de Claldy no tomó el pelo, se ríen, no les importa si tenemos familia, cómo la estamos pasando. Ya hace dos años atrás nos hicieron lo mismo".

Ziliani denunció que no les han pago el sueldo del mes pasado.