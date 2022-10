Sindicato de Casmu pide que mutualista asegure reintegro de 86 trabajadores enviados al seguro

Finalizada la asamblea los trabajadores resolvieron continuar con el conflicto y aceptan la propuesta hecha este jueves por el Ministerio de Trabajo que consta de 4 puntos: la mutualista asegure que los 86 trabajadores enviados al seguro de paro no serán despedidos, que se instale una mesa de negociación, que la mesa cuente con un período de dos meses y que durante el período de negociación la mutualista no innove. Afcasmu no llevará adelante ninguna medida gremial mientras se desarrolle la negociación en la mesa tripartita. González dijo que el martes realizarán un paro de 24 horas con posterior asamblea si Casmu no firma el acuerdo.

Consultada sobre la situación actual de los 86 trabajadores, sostuvo que "en un segundo le cambiaron la vida". Algunos de ellos tienen más de un empleo o reciben pensiones, por ende no cobran, explicó. La asamblea resolvió colaborar con un aporte para que puedan complementar la pérdida salarial que sufren.

Este jueves realizaron una movilización hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y mantuvieron una reunión tripartita en la Dirección Nacional del Trabajo (DINATRA).