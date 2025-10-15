RECIBÍ EL NEWSLETTER
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Sindicato de cárceles se movilizó frente al Palacio Legislativo: reclaman que se declare trabajo insalubre

"Es justa la reivindicación y desde diversos sectores del Estado se viene trabajando para encontrar soluciones a lo que solicitan", sostuvo la directora del INR.

jonatan-perdomo-sindicato-carceles

El sindicato de trabajadores carcelarios convoco un paro a nivel nacional y se movilizó durante la jornada frente al Palacio Legislativo solicitando que se declare trabajo insalubre su tarea laboral y tener jubilación bonificada.

"El seguro de vida, vacantes de ingreso y vacantes también para el ascenso, porque por cinco años no vamos a tener carrera administrativa", indicó Jonatan Perdomo, presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe).

Dijo que hubo parlamentarios que se comprometieron a que haya una partida por el trabajo insalubre y la bonificación para la jubilación anticipada.

Desde el Instituto Nacional de Rehabilitación, su directora Ana Juanche dijo que es justa la reivindicación de los funcionarios penitenciarios y que se trabaja para encontrar soluciones.

"Nosotros ya hemos sostenido diálogo con los sindicatos a propósito de estas demandas. Entendemos que las reivindicaciones son más que justas, es innegable las condiciones en las que trabaja el personal penitenciario, son 1400 en todo el país, pero van a ser más porque ingresan próximamente una tanda de otros 100 y está previsto en el marco del nuevo presupuesto que ingresen otros 500", sostuvo Juanche.

"Es justa la reivindicación y desde diversos sectores del Estado se viene trabajando para encontrar soluciones a lo que solicitan", agregó.

AUTORIDADES PARO PENITENCIARIOS

