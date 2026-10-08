Prisión preventiva para un hombre que intentó abusar sexualmente de una compañera de trabajo

Fue imputado un hombre que intentó abusar sexualmente de una compañera de trabajo.

El hombre, de 55 años, fue imputado por la presunta comisión de un delito de abuso sexual; cumplirá prisión preventiva por el plazo de 180 días mientras continúa la investigación.

La Justicia le suspendió el ejercicio de la patria potestad y lo inhabilitó por 10 años para el ejercicio de funciones públicas y privadas en áreas educativas, de salud y aquellas que impliquen trato directo con poblaciones vulnerables.

Seguí leyendo Prisión preventiva para el hombre que intentó matar a su pareja de un disparo en Paysandú

El hecho ocurrió el 21 de setiembre de 2024 en el interior de un centro de salud ubicado en calle San Martín y Concepción Arenal, en Montevideo.

La mujer, de 41 años, radicó la denuncia y la Policía activó los protocolos correspondientes bajo la órbita de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Las Piedras.