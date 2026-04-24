Sindicato de Ancap resolvió realizar un paro de 24 horas el sábado 2 de mayo en la planta de La Tablada

El sindicato de trabajadores de Ancap (Fancap) resolvió realizar un paro de 24 horas el sábado 2 de mayo en la planta de distribución de combustibles de La Tablada.

La medida del gremio se da en el marco del conflicto que mantiene con la empresa en defensa de la industria cementera y de la planta de Paysandú.

En un comunicado, Fancap informó que los trabajadores de turno fijo se retirarán de la planta a las 22 horas y exhorta a la empresa a tomar medidas para garantizar la finalización de las tareas de carga en dicho horario. Por razones de seguridad, los últimos camiones en bajar a cargar lo harán hasta las 20:30 horas, se indicó.

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Tampoco se otorgarán extensiones de carga para camiones de propano y no se realizarán tareas de operaciones por debajo de la guardia mínima fijada en cinco operadores.

Desde el sindicato, señalan que Ancap sigue adelante con un plan que "va a generar el desmantelamiento" de la planta de Paysandú, y que "pone en jaque a toda la industria". Además, que "no garantiza ningún puesto de trabajo ni derechos conquistados".