El sindicato de trabajadores de Ancap (Fancap) resolvió realizar un paro de 24 horas el sábado 2 de mayo en la planta de distribución de combustibles de La Tablada.
Sindicato de Ancap resolvió realizar un paro de 24 horas el sábado 2 de mayo en la planta de La Tablada
La medida del gremio se da en el marco del conflicto que mantiene con la empresa en defensa de la industria cementera y de la planta de Paysandú.
La medida del gremio se da en el marco del conflicto que mantiene con la empresa en defensa de la industria cementera y de la planta de Paysandú.
En un comunicado, Fancap informó que los trabajadores de turno fijo se retirarán de la planta a las 22 horas y exhorta a la empresa a tomar medidas para garantizar la finalización de las tareas de carga en dicho horario. Por razones de seguridad, los últimos camiones en bajar a cargar lo harán hasta las 20:30 horas, se indicó.
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Tampoco se otorgarán extensiones de carga para camiones de propano y no se realizarán tareas de operaciones por debajo de la guardia mínima fijada en cinco operadores.
Desde el sindicato, señalan que Ancap sigue adelante con un plan que "va a generar el desmantelamiento" de la planta de Paysandú, y que "pone en jaque a toda la industria". Además, que "no garantiza ningún puesto de trabajo ni derechos conquistados".
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