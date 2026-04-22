Baja la pobreza multidimensional y alcanza el 18,7% de la población

La pobreza multidimensional bajó de 19,9 a 18,7% de la población entre 2024 y 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los mayores avances se dieron en las condiciones habitacionales y servicios básicos, mientras retrocedieron algunos indicadores de empleo y protección social.

La población en condiciones de hacinamiento bajó de 12,7 a 11,5%, mientras que la población en viviendas con tenencia insegura bajó de 7,9 a 7,5% y la que está en viviendas con problemas materiales importantes bajó de 17,4 a 16,7%.

La población que vive en hogares sin acceso a internet bajó de 16,9 a 14,3%, mientras que la que está en hogares sin calefacción bajó de 9,2 a 8,4%.

Contrariamente, subió el porcentaje de la población que vive en hogares donde al menos un integrante trabaja informal, de 29,2 a 29,4%, al tiempo que pasó de 14,1 a 14,9% el porcentaje de población que vive en hogares donde al menos un integrante está subempleado.

La pobreza multidimensional se mantuvo estable en Montevideo y bajó en el resto del país. En Montevideo se mantuvo en 16,4%, mientras que en el resto del territorio bajó de 22,5 a 20,2%.