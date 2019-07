Sindicato de Aduanas denuncia falta de controles en el aeropuerto de Carrasco

Roberto Valdivieso dijo a Subrayado que desde el año 2012 no hay un fiscal de pista, que era el encargado de controlar la carga y descarga de aviones.

“Se puede cargar y descargar cualquier cosa y la Aduana no se entera porque no hay controles.

No están las funciones, no está la gente para hacer los controles”, aseguró el presidente de la Asociación de Aduaneros.

Por su parte Basilio Pintos, secretario general del sindicato, aseguró que un decreto (el 256) firmado por la administración creó “un departamento de arribos y partidas”, pero establece que en esos controles “no tienen que estar presentes funcionarios de Aduanas”.

“Los funcionarios no van a controlar porque no hay gente y porque este documento dice que no vayan”, aseguró.

El sindicato mantiene desde hace varios años un conflicto con el director de Aduanas Enrique Canon por la reestructura que llevó adelante el jerarca.

Subrayado intentó este viernes hablar con Canon pero no hubo respuesta. El director de Aduanas está en el exterior, se informó a Subrayado más tarde.

Fuentes de la Dirección de Aduanas dijeron a Subrayado que lo planteado por el sindicato no es así.