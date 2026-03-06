Aduanas incauta en varios operativos 190.000 cigarrillos y vaporizadores por más de 2,3 millones de pesos. Foto: Aduanas

Aduanas incauta en varios operativos 190.000 cigarrillos y vaporizadores por más de 2,3 millones de pesos. Foto: Aduanas.

La Dirección Nacional de Aduanas informó que en los últimos días, y en distintos operativos del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA), y las Aduanas Móviles Sur y Oeste, incautó en total 189.940 cigarrillos de contrabando, así como vaporizadores y un vehículo utilizado para la distribución de estos productos en infracción.

En Salto incautaron 111.680 cigarrillos marca GIFT, de origen paraguayo, “que serían enviados desde el norte del país mediante encomiendas para ser comercializados en la zona metropolitana”, dice el comunicado de Aduanas.

Seguí leyendo Utilizaba cédulas ajenas para compras en el exterior con franquicia y luego revender; fue condenado

“La mercadería fue encontrada repartida en un total de 21 cajas que ya estaban cerradas y despachadas para su envío a la capital del país”, agrega.

Montevideo

A su vez, en Montevideo “trabajos de inteligencia e investigación permitieron a equipos del GRIA y funcionarios de la Aduana Móvil Regional Sur identificar a un hombre que proveía de cigarrillos en infracción aduanera a distintas personas para su posterior venta en el mercado local”, detalla Aduanas.

“Una vez reconocido el vehículo que utilizaba en la logística y entrega de la mercadería, se lo detuvo en la zona de San Bautista, logrando incautar 20.000 cigarrillos marca GIFT, además del mencionado vehículo. A partir de allí se realizó un allanamiento en la casa del conductor, donde se incautaron 12.120 cigarrillos de la misma marca”, agrega el comunicad.

“Como consecuencia de esta investigación se inspeccionó también un comercio, donde se incautaron 16.140 cigarrillos marca GIFT y 51 así como también cigarrillos Nevada de Free Shop”, detalla.

Por otro lado se incautaron tres bolsos enviados por encomienda desde el norte del país, que contenían 30.000 cigarrillos marca GIFT.

Y en otro procedimiento los funcionarios de Aduanas “inspeccionaron un local comercial en Montevideo donde se incautaron vaporizadores, también conocidos como cigarrillos electrónicos, cuya venta está prohibida en nuestro país”.

Todo lo incautado supera los $U 2.300.000, indica el informe de Aduanas.