Sinau tras fallo de la Justicia para agresoras de Ripoll: "La privación de libertad no puede ser la respuesta ante la falta de protección"

El Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del Inau e Inisa emitió un comunicado fijando posición respecto a la decisión de la Justicia que pasó a privación de libertad a las adolescentes que tuvieron el incidente con la excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll.

"La privación de libertad no puede ser la respuesta ante la falta de protección: exigimos un abordaje integral y con perspectiva de derechos", comienza indicando el comunicado.

El Consejo Directivo del Sinau manifestó su preocupación por lo ocurrido y destaca que reafirma su más "absoluto e incondicional respeto a los derechos de las víctimas y de las personas que resultan afectadas por situaciones de violencia". Y agrega: "En ningún caso nuestras consideraciones buscan minimizar el daño ocasionado ni desconocer las legítimas garantías de amparo y justicia que el Estado tiene la obligación insoslayable de brindarles".

El comunicado destaca además, la profunda preocupación ante la imposición del encierro punitivo en el Inisa como medida de cautelar para las adolescentes de tan corta edad (14 y 15 años).

Según indicaron, existen medios y medidas cautelares alternativas y no privativas de libertad idóneas para salvaguardar eventuales riesgos procesales, sin que resulte admisible apelar al encierro de manera automática.

“Nos resulta alarmante que en estas decisiones no se ponderen las trayectorias de vida, las vulnerabilidades preexistentes, las situaciones de trauma y el contexto de extrema desprotección en el que se encuentran estas adolescentes. Quienes hoy son recluidas son las mismas gurisas a las que el sistema de protección no logró brindar a tiempo las condiciones de amparo que requerían”, indica.

Y agrega: “La institucionalización permanente y el encierro no educan, ni reparan. Para las infancias y adolescencias en situación de mayor vulnerabilidad, la respuesta jamás puede reducirse a pasar de un dispositivo de amparo a un centro de reclusión adolescente, profundizando la estigmatización y la desigualdad”.

La dirigente del Partido Nacional denunció que fue agredida por una adolescente que vive en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), ubicado lindero a su casa, en Agraciada y San Fructuoso, en Montevideo.

En un video que publicó en redes sociales, Ripoll contó que esperaba un taxi para ir a una entrevista cuando se produjo la agresión. Según relató, estaba grabando lo que ocurría para tener pruebas y una de las adolescentes la golpeó cuando intentó quitarle el celular; terminó con un hematoma en el rostro.

Las tres adolescentes que golpearon a Valeria Ripoll y a su hija fueron imputadas por dos delitos de lesiones personales y un delito de violencia privada, en calidad de autoras, y por disposición judicial fueron internadas en el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) durante 30 días.