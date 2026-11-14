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Falla en sistema afectó a la red de carga de vehículos de UTE en casi todo el país

El organismo explicó que la falla se debió a una actualización del sistema operativo, que fue realizada por mantenimiento y seguridad tecnológica, y que el servicio ya se encuentra operativo.

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Este sábado se registró una falla en los cargadores de movilidad eléctrica de UTE de todo el país, que se solucionó casi en su totalidad al mediodía.

Desde el organismo emitieron un comunicado donde explicaron que "una actualización del sistema operativo Windows, realizada en el marco de las acciones de mantenimiento y seguridad tecnológica, generó una afectación en la conectividad de la plataforma de gestión de los cargadores de movilidad eléctrica".

También expresan que los equipos técnicos trabajaron para restablecer el servicio y que se ha logrado recuperar prácticamente la totalidad de las conexiones "actualmente, el funcionamiento de la red se encuentra próximo a su normalización y continúan las tareas para completar el restablecimiento".

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La red de carga alcanza 531 puntos activos en 19 departamentos y 180 localidades.

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