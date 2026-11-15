Domingo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado; la máxima llegará a los 34° en el norte

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado.

La mañana comienza fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas.

La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, presentando temperaturas templadas a frescas en la noche.

En el norte, la temperatura máxima será de 34° y la mínima de 18°.

En el sur, la mínima se ubicará en los 18° y la máxima llegará a los 32°.

En el este del territorio, la máxima será de 30° y la mínima de 16°.

En el oeste del país, la mínima será de 16° y la máxima de 33°.

En el área metropolitana, la temperatura máxima alcanzará los 29° y la mínima descenderá hasta los 18°.

El lunes comienza fresco con cielo parcialmente nublado, observándose algunas neblinas aisladas y temperaturas agradables en la noche.

En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral.