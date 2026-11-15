El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado.
Domingo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado; la máxima llegará a los 34° en el norte
El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que en el área metropolitana, la temperatura máxima alcanzará los 29° y la mínima descenderá hasta los 18°.
La mañana comienza fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas.
La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, presentando temperaturas templadas a frescas en la noche.
En el norte, la temperatura máxima será de 34° y la mínima de 18°.
En el sur, la mínima se ubicará en los 18° y la máxima llegará a los 32°.
En el este del territorio, la máxima será de 30° y la mínima de 16°.
En el oeste del país, la mínima será de 16° y la máxima de 33°.
En el área metropolitana, la temperatura máxima alcanzará los 29° y la mínima descenderá hasta los 18°.
El lunes comienza fresco con cielo parcialmente nublado, observándose algunas neblinas aisladas y temperaturas agradables en la noche.
En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral.
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