Sinae reporta 1.434 personas desplazadas por el desborde de ríos y arroyos en siete departamentos

Ante el riesgo de inundación, se recomienda:

Mantenerse informado sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades.

Tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables (niños, personas adultas mayores, personas discapacitadas, personas enfermas). No dejarlas solas.

Revisar el estado de cunetas y desagües próximos a la vivienda para evitar la acumulación de tierra, hojas, escombros, etc.

Retirar del exterior de la vivienda aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

Colocar los productos tóxicos (pinturas, insecticidas, etc.) fuera del alcance del agua para reducir el riesgo de contaminación.

Colocar los bienes y objetos de valor en los sitios más altos de la vivienda.

Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.

Tener listo el Bolso de Emergencia.

Prepararse para una eventual evacuación.

Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos.

En caso de tener que circular recordar:

No intentar cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados aunque se conozca el lugar: desplazarse en autos, motos o caballos no disminuye el riesgo de ser arrastrado debido a la cantidad y fuerza de las aguas.

Procurar transitar por rutas principales y en horas diurnas.

Conducir con extrema precaución: Disminuir la velocidad. Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero. Circular con "visión panorámica" atendiendo a lo que sucede alrededor (cables caídos, ramas, etc.). Evitar maniobras bruscas. No frenar abruptamente para disminuir la posibilidad de deslizamiento (acquaplanning).



Si la inundación ocurre, se recomienda:

Notificar al 911.

Desconectar el interruptor general de electricidad de la vivienda y las llaves de agua y gas.

Beber sólo agua embotellada.

En caso de que las autoridades determinen una evacuación, cumplir con todas las directivas que se indiquen.

Cuando baje el nivel de las aguas, el retorno a las viviendas sólo podrá hacerse sin riesgo luego de que se limpien y desinfecten con hipoclorito las habitaciones afectadas y los utensilios de uso diario.

Recordar que el desborde del sistema sanitario y la presencia de alimañas constituyen factores de riesgo para la salud.

Recomendaciones ante la ocurrencia de tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes

Frente a una tormenta asociada con lluvias intensas y vientos fuertes se recomienda:

Mantenerse informado/a sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades.

Tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables (niños y niñas, personas adultas mayores, personas discapacitadas, personas enfermas). No dejarlas solas.

Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.

Retirar del entorno (jardines, balcones, etc.) objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores. Evitar permanecer cerca de ellas.

Si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda.

Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos. En caso de tener que salir a la intemperie, usar ropa adecuada (abrigo y calzado impermeable).

En caso de tener que permanecer fuera del hogar por muchas horas (en el trabajo, en el local de estudios, etc.) llevar alguna prenda adicional (medias, calzado, etc.).

En caso de tener que circular recordar:

No intentar cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados aunque se conozca el lugar: desplazarse en autos, motos o caballos no disminuye el riesgo de ser arrastrado/a debido a la cantidad y fuerza de las aguas.

Procurar transitar por rutas principales y en horas diurnas.

Conducir con extrema precaución: disminuir la velocidad.

Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero.

Circular con "visión panorámica" atendiendo a lo que sucede alrededor (cables caídos, ramas, etc.).

Evitar maniobras bruscas. No frenar abruptamente para disminuir la posibilidad de deslizamiento (acquaplanning).

Si se identifica actividad eléctrica:

Alejarse de espacios abiertos (canchas, estacionamientos, etc.) y de torres, alambrados o cualquier otra estructura metálica.

Alejarse de la costa y no bañarse en piscinas, playas, ríos, etc.

Evitar refugiarse bajo los árboles: la madera mojada es conductora de la electricidad.

En caso de advertir cables de tendido eléctrico caídos, no tocarlos y dar aviso de inmediato a las autoridades competentes.

Procurar desconectar antenas y entradas de TV cable. En caso de vivir en zonas rurales, desconectar los aparatos electrónicos.

Cómo actuar ante una emergencia

En momentos de emergencia hay tres acciones que son fundamentales: mantener la calma, avisar a las autoridades e informarnos.

Mantener la calma

A pesar de la tensión del momento, debemos mantener la calma para adoptar las decisiones oportunas y disminuir la carga emocional del entorno.

No debemos intentar maniobras para las cuales no fuimos entrenados. Es importante ser prudentes y no sobrevalorar nuestras posibilidades mientras esperamos la ayuda especializada.

Llamar al 9-1-1

Es necesario notificar a las autoridades sobre lo que está sucediendo. Basta con llamar al 9-1-1 para activar la respuesta estatal.

Informarse de la situación

Debemos seguir las instrucciones del personal de emergencia y permanecer atentos a las fuentes de información disponibles, evitando propagar rumores.

En caso de interrupción del suministro de energía eléctrica comunicarse con UTE: