Sinae emitió recomendaciones a la población y trabaja con los Cecoed ante aviso especial de Meteorología

"A la población siempre recomendamos no exponerse de forma innecesaria cuando hay tormentas. A la zona rural cuando se puede dar una crecida por tormentas y lluvias copiosas, no cruzar cursos de agua, puentes. En la zona urbana también se pueden dar tormentas fuertes como está previsto, puntuales, pero cortas. Se pueden dar desbordes como pluviales, también tratar de no cruzar", señaló.