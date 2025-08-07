RECIBÍ EL NEWSLETTER
SALTO

Simuló la venta de un tractor, amenazó con un rifle al comprador, fue desarmado y ahora es buscado por la Policía

El hecho ocurrió en un camino vecinal cerca de las termas del Arapey a más de 80 kilómetros al norte la ciudad de Salto.

sirena-patrullero-policia-robo-delincuente

Al llegar al lugar, acompañado de su esposa, se encontró con su sujeto arriba de una moto con el casco puesto. Tras bajarse de la camioneta, el supuesto vendedor lo amenazó con un rifle y le exigió la entrega del dinero de la transacción.

Foto: Subrayado, archivo.
Detienen en Paysandú a un delincuente que era buscado por un homicidio en Montevideo

La víctima se negó a entregarle el dinero y se enfrentó al agresor, para lograr sacarle el arma de fuego. El delincuente huyó en la moto y logró perderse en el campo.

La Policía trabaja tratando de identificar al delincuente tras lograr incautar el rifle utilizado.

