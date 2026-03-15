Buscan a delincuente que abordó a conductor, lo amenazó, le pidió dinero y le disparó

La Policía busca a un individuo que dejó a un hombre herido de arma de fuego en la intersección de las calles Carlos Lineo y Mendoza .

El Centro de Comando Unificado recibió la información sobre el ingreso de un herido de arma de fuego a un centro de salud.

En diálogo con los efectivos, la víctima manifestó que iba en su vehículo y cuando se detuvo para enviar un mensaje un auto paró detrás, un hombre se bajó y lo amenazó con un arma de fuego.

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El individuo le exigió la entrega de aproximadamente 4.000 pesos uruguayos y que descendiera del vehículo.

Una vez en la calle, el delincuente le disparó, quedando tendido en el piso. Una persona que pasaba por el lugar lo trasladó a un centro de salud.

Las actuaciones continúan a cargo de la Justicia competente.