Detienen en Río Branco al presunto líder del grupo criminal Primer Comando de la Frontera

El Ministerio del Interior informó que en Río Branco , Cerro Largo, fue capturado “el presunto líder de una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico”.

El detenido, que es considerado “de alto valor en la lucha contra el narcotráfico”, dice el Ministerio, está señalado como presunto líder del grupo criminal PCF ( Primer Comando de la Frontera ).

El operativo de captura se realizó en las últimas horas con varias unidades de la Policía uruguaya en coordinación con la de Brasil.

“El procedimiento se concretó en la ciudad de Río Branco, luego de una intensa tarea de inteligencia que involucró al Área de Investigaciones II, la Policía Federal de Brasil y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID)”, dice el comunicado oficial.

“Como resultado de ese trabajo conjunto fue ubicado y detenido Mario Gastón Fernández Pascal, de 37 años, señalado como uno de los líderes del grupo criminal PCF (Primer Comando de la Frontera). El individuo era requerido por la Brigada Antidrogas de Maldonado en el marco de la Operación ‘Santa’, relacionada con la incautación de 50 kilos de pasta base, y además es investigado por su presunta vinculación con la Operación ‘Trieno’, llevada adelante en abril de 2025, donde se incautaron 130 kilos de droga ocultos en un camión”, detalla el informe del Ministerio del Interior.

Fernández Pascal fue detenido en un allanamiento realizado en una casa del barrio Batalla Silva de Río Branco. También fue detenida una mujer de 31 años.

Durante el operativo, “los efectivos incautaron una camioneta con matrícula brasileña, así como dinero en efectivo: 74.980 pesos uruguayos y 466 dólares estadounidenses”, dice el comunicado.

“El procedimiento refleja la relevancia de la cooperación entre las jefaturas del interior, las direcciones especializadas de Montevideo y las fuerzas de seguridad de Brasil, lo que permitió desarticular a un actor clave en la logística del tráfico de estupefacientes en la zona de frontera”, concluye el Ministerio.