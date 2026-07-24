Silva plantea crear un comando de seguridad a cargo de Orsi y Zubía propone reformar el Código del Proceso Penal

Silva planteó la creación de un comando de seguridad desde el Poder Ejecutivo a cargo del presidente Yamandú Orsi, con una intervención articulada y coordinada de todos los organismos vinculados a la seguridad (Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Fiscalía, Instituto Nacional de Rehabilitación, Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos, entre otros).

El objetivo es elaborar una estrategia y aseguró que el principal problema es la falta de rumbo y un camino a seguir.

Zubía propuso una reforma del Código del Proceso Penal (CPP). "Fue el gran hacedor de esta conmoción que estamos viviendo", afirmó. El colorado apuntó al descuento de un tercio de las penas en el 97% de los casos y a la suspensión condicional del proceso dejando sin pena a personas que cometieron delitos de hasta 3 años de pena mínima.

El legislador aseguró que la Policía tiene la ubicación de los grupos criminales, pero "hay un mandado político de no operar violentamente en el territorio por las connotaciones que eso tiene". "Hay medidas de todo tipo y color, no se toman, seguimos con el buenismo y cada vez el Uruguay va peor", afirmó.