Cámaras de seguridad registraron el ataque a tiros que dejó dos muertos y un herido en barrio Independencia

Dos cámaras de seguridad de la zona registraron el ataque a tiros que dejó dos muertos en el barrio Independencia este sábado de tarde.

El ataque fue dirigido a un hombre que estaba en un auto, pero en medio de la balacera hirieron a un vecino en el pecho cuando reparaba el techo de su casa. Esta víctima no tenía nada que ver con el ataque, aseguró un vecino a Subrayado.

La Policía maneja esta misma información mientras avanza en la investigación del caso.

Un equipo de Subrayado en el lugar contabilizó una treintena de casquillos de bala esparcidos en el lugar, y numerosos impactos de bala en el auto blanco donde estaba el hombre objetivo del ataque.