Dos cámaras de seguridad de la zona registraron el ataque a tiros que dejó dos muertos en el barrio Independencia este sábado de tarde.
Cámaras de seguridad registraron el ataque a tiros que dejó dos muertos y un herido en barrio Independencia
Dos cámaras de seguridad de la zona registraron el ataque a tiros que dejó dos muertos en el barrio Independencia. Una de las víctimas era ajena al ataque y fue herida en el pecho cuando reparaba el techo de su casa.
El ataque fue dirigido a un hombre que estaba en un auto, pero en medio de la balacera hirieron a un vecino en el pecho cuando reparaba el techo de su casa. Esta víctima no tenía nada que ver con el ataque, aseguró un vecino a Subrayado.
La Policía maneja esta misma información mientras avanza en la investigación del caso.
Un equipo de Subrayado en el lugar contabilizó una treintena de casquillos de bala esparcidos en el lugar, y numerosos impactos de bala en el auto blanco donde estaba el hombre objetivo del ataque.
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