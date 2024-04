Silva calificó el apoyo de Zubía a Ojeda como "viejas prácticas de la vieja política"

Los coordinadores de las bancadas de Ciudadanos en el Senado (Pablo Lanz) y en Diputados (María Eugenia Rosselló) conversan con los legisladores para conseguir las 52 firmas necesarias de los integrantes de la Asamblea General para que la iniciativa sea sometida a plebiscito en las elecciones de octubre próximo. Silva indicó que ya están las firmas de Cabildo Abierto, Partido Independiente y PERI. "Estamos encaminados a encontrar una solución", puntualizó.

Silva expresó su opinión favorable al plebiscito que promueve los allanamientos nocturnos. "Decirle no a los allanamientos nocturnos es decirle sí al narcotráfico", apuntó.

INTERNA

Silva se refirió a la interna del Partido Colorado y a las críticas que recibió sobre su discurso en la despedida al fallecido senador Adrián Peña. Dijo que sus palabras fueron honestas y desde la emoción.

También sostuvo que prefiere una contienda electoral interna con multiplicidad de postulaciones con propuestas y acciones de varios precandidatos. Respecto a la decisión de Gustavo Zubía de bajarse de la precandidatura y apoyar a Andrés Ojeda, Silva dijo que corresponden a "viejas prácticas de la vieja política, lo nuevo es luchar contra esas cosas".

"No es que se asocie porque están de acuerdo en algo y quieren encontrar una propuesta que le dé solución a la gente. No, acá fue: 'yo me voy a asociar con otro para que pierda Robert Silva, porque no estoy de acuerdo y para que no gane él'".

EDUCACIÓN

Silva analizó los resultados e indicó que "una transformación educativa requiere de, por lo menos, dos períodos de gobierno para poder concretar muchas de las cosas de mediano y de largo aliento, pero ya tenemos resultados". Repasó las cifras de culminación en enseñanza media, y la construcción de liceos y UTU de tiempo completo. También se refirió a las críticas a los niveles requeridos y a la repetición de alumnos.

Habló del fortalecimiento de los aprendizajes y del rol de la educación en el desarrollo y crecimiento humano.

SEGURIDAD

En materia de seguridad, se refirió a la profesionalización y el respaldo a la Policía con mayor entrenamiento y carrera funcional. Reiteró su propuesta de aumento de 50% a los policías que están al frente del combate a la delincuencia. Habló de prevención, represión y rehabilitación. Se refirió a la incorporación de 1.500 militares a la Guardia Republicana para las zonas más conflictivas.