Mahía concurre este miércoles al Parlamento convocado por la oposición; habló de "sobredosis de llamados"

El ministro de Educación y Cultura fue llamado por el senador colorado Robert Silva, quien cuestiona el proyecto del gobierno para crear una Universidad de la Educación.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, concurrirá este miércoles al Parlamento tras la convocatoria del senador del Partido Colorado, Robert Silva, por entender que hay "retrocesos" en materia educativa desde que asumieron las actuales autoridades y cuestiona el proyecto que defiende el gobierno de crear una Universidad de la Educación.

La concurrencia del titular de la cartera será con la compañía del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani.

Mahía indicó que explicará las interrogantes que tengan los legisladores. "Es natural, es lógico. Me parece que este verano hay una especie de sobredosis de llamados por parte de la oposición, pero es legítimo", afirmó. "Yo voy a responder lo que me pregunten y si la oposición tuvo necesidad de plantear cosas, me parece razonable", agregó.

El jerarca sostuvo que para este año tienen metas importantes. "Creemos que el Uruguay se merece una Universidad de la Educación, que el interior tenga la oportunidad de tener formación universitaria, que quienes hoy son maestros o mañana van a hacerlo o profesores puedan serlo en sus territorios", afirmó.

Mahía reivindicó la vocación del gobierno para trabajar en un acuerdo y aspiró a que la discusión esté ajena a las diferencias partidarias, para emprender acciones concretas que den respuesta y sean útiles para la sociedad. Recordó el acuerdo político para la creación de la Universidad Tecnológica (UTEC) en 2012 y pidió animarse "a pensar en el Uruguay que viene".

