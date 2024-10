Silva asegura que el FA comete un "grueso error" al no hacer campaña contra el plebiscito del PIT-CNT

Silva dijo que “no se va a poder solucionar si nosotros no subimos el IVA al 35%, si nosotros no subimos los aportes patronales, los aportes de los trabajadores a la seguridad social”, sostuvo. El colorado estimó el déficit en unos 1.500 millones de dólares en algunos años.

Al participar del ciclo con fórmulas presidenciales, organizado por OMEU, Organizacion de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Emprendedoras del Uruguay, Silva también marcó posición respecto del plebiscito sobre allanamientos nocturnos.

“Yo creo que en la vida hay que jugarse y decir las cosas, porque no hay lugar para medias tintas”, insistió. “El que no conozca ninguna casa que en la tardecita en muchos barrios periféricos comienzan a transitar personas con electrodomésticos habidos en determinadas circunstancias y que se generan situaciones de intercambio comercianlizando droga, el que no conozca eso, no vote la papeleta amarilla del Sí”, enfatizó.

POBREZA

En el desayuno de OMEU, Silva habló de educación y pobreza. Señaló que esta última “en el Uruguay tiene cara de mujer” e instó a la trabajar mucho para revertir esa situación. El candidato a vicepresidente se refirió a las propuestas del Partido Colorado en relación al fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados.

Marcó en ese contexto la importancia de los CAIF. Recordó que fue en Uruguay donde se fundó el primer jardín de infantes de América Latina y que actualmente son más de 50.000 los niños que están en la primera infancia.