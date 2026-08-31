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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana frío pero con ascenso de temperatura en la tarde; lluvias y lloviznas en el norte

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y sin lluvias en la mayoría del país, salvo el norte, donde persisten lloviznas aisladas. De frío a templado y cálido, con máximas de hasta 20º.

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Nubel Cisneros prevé tiempo estable y sin lluvias en la mayoría del país, salvo el norte, donde persisten lloviznas aisladas. De frío a templado y cálido, con máximas de hasta 20º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fría e inestable con mucha mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas en las zonas norte y noreste. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas la frontera noreste.

El martes la mañana se presentará fría con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

de muy frio a fresco y luego lluvias con tormentas; asi continua la semana segun el pronostico de nubel cisneros
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De muy frío a fresco y luego lluvias con tormentas; así continúa la semana según el pronóstico de Nubel Cisneros

El miércoles comienza la jornada fría con cielo parcialmente nublado, nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde continuará fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad, y la zona costera inestable.

Lunes 31

Zona Norte: máxima 18º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º

Martes 1 de setiembre

Zona Norte: máxima 20º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 8º

Miércoles 2

Zona Norte: máxima 21º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 12º

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