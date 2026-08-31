Comienzo de semana frío pero con ascenso de temperatura en la tarde; lluvias y lloviznas en el norte

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y sin lluvias en la mayoría del país, salvo el norte, donde persisten lloviznas aisladas. De frío a templado y cálido, con máximas de hasta 20º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fría e inestable con mucha mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas en las zonas norte y noreste. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas la frontera noreste.

El martes la mañana se presentará fría con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El miércoles comienza la jornada fría con cielo parcialmente nublado, nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde continuará fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad, y la zona costera inestable. Lunes 31 Zona Norte: máxima 18º y mínima 8º Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º Martes 1 de setiembre Zona Norte: máxima 20º y mínima 6º Zona Sur: máxima 18º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 8º Miércoles 2 Zona Norte: máxima 21º y mínima 10º Zona Sur: máxima 19º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 12º

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