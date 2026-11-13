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EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Sigue la primavera a pleno, con máximas alrededor de 30º, pero desmejora el sábado, adelanta Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé buen tiempo este viernes, con temperaturas que siguen cerca de los 30º, pero el sábado desmejora, con inestabilidad que ingresa por el sur. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé que el buen tiempo continúe este viernes, con temperaturas que siguen cerca de los 30º y aún más en el norte, pero el sábado desmejora hacia la tarde, con inestabilidad que ingresa por el sur.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca con nieblas y neblinas aisladas en las zonas norte y este. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El sábado la mañana estará fresca a templada con nubes dispersas, algunas neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y pasaje de nubosidad hacia el final de la jornada, inestable la zona costera.

primavera a pleno: buen tiempo, sin lluvias y con temperatura en ascenso, indica nubel cisneros
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Primavera a pleno: buen tiempo, sin lluvias y con temperatura en ascenso, indica Nubel Cisneros

El domingo se espera un inicio de jornada fresco a templado con nubosidad variable. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, en tanto la noche presentará temperaturas agradables.

Viernes 13

Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 31º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

Sábado 14

Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

Domingo 15

Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

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