Sigue la primavera a pleno, con máximas alrededor de 30º, pero desmejora el sábado, adelanta Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé que el buen tiempo continúe este viernes, con temperaturas que siguen cerca de los 30º y aún más en el norte, pero el sábado desmejora hacia la tarde, con inestabilidad que ingresa por el sur.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca con nieblas y neblinas aisladas en las zonas norte y este. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El sábado la mañana estará fresca a templada con nubes dispersas, algunas neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y pasaje de nubosidad hacia el final de la jornada, inestable la zona costera.

El domingo se espera un inicio de jornada fresco a templado con nubosidad variable. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, en tanto la noche presentará temperaturas agradables. Viernes 13 Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º Zona Sur: máxima 31º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º Sábado 14 Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º Domingo 15 Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

Temas de la nota primavera

Nubel Cisneros