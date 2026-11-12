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MÁXIMAS DE 28º A 34º

Primavera a pleno: buen tiempo, sin lluvias y con temperatura en ascenso, indica Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo estable en casi todo el país, soleado, con ascenso de temperatura y sin lluvias por lo menos hasta el sábado inclusive, según el pronóstico de este jueves. El detalle día a día.

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El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros prevé tiempo estable en casi todo el país, soleado, con ascenso de temperatura y sin lluvias por lo menos hasta el sábado inclusive.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca con mucha nubosidad permaneciendo ligeramente inestable en las primeras horas la zona norte. La tarde continuará cálida a calurosa con importantes periodos de Sol, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

El viernes comienza fresco con nieblas y neblinas aisladas en las zonas norte y este. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

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El sábado la mañana estará fresca a templada con nubes dispersas, algunas neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, mientras que la noche se presentara templada.

Jueves 12

Zona Norte: máxima 34º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 17º

Viernes 13

Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 31º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 17º

Sábado 14

Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

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