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INUMET

Sigue la advertencia amarilla de Inumet por persistencia de lluvias abundantes

Continúan las lluvias este martes de mañana y el Inumet mantiene la advertencia amarilla en la zona más afectada del país.

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“Una depresión atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”, dice el informe oficial.

Amarilla
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