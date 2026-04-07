El Inumet mantiene este martes de mañana una advertencia amarilla por la persistencia de de lluvias abundantes en el extremo norte del país (ver mapa).
Sigue la advertencia amarilla de Inumet por persistencia de lluvias abundantes
Continúan las lluvias este martes de mañana y el Inumet mantiene la advertencia amarilla en la zona más afectada del país.
“Una depresión atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”, dice el informe oficial.
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