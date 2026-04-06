Nueva actualización de Meteorología por persistencia de lluvias abundantes; rige para 13 departamentos

El fenómeno que se extiende hasta la hora 21.45 podrá registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

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Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Centenario, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius y San Jorge.

Flores: Andresito y Ismael Cortinas.

Florida: Cerro Chato.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Todo el departamento.

Rivera: Todo el departamento.

Rocha: Cebollati.

Salto: Todo el departamento.

Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Mercedes, Palmitas y Villa Soriano.

Tacuarembó: Todo el departamento.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.