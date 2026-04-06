Meteorología actualizó la advertencia amarilla por persistencia de lluvias abundantes que rige para 13 departamentos.
Nueva actualización de Meteorología por persistencia de lluvias abundantes; rige para 13 departamentos
La advertencia amarilla, que se extiende hasta la hora 21.45, podrá registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
El fenómeno que se extiende hasta la hora 21.45 podrá registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Las principales localidades afectadas son:
Rige nueva actualización de Meteorología por persistencia de lluvias abundantes
Artigas: Todo el departamento.
Cerro Largo: Todo el departamento.
Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Centenario, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius y San Jorge.
Flores: Andresito y Ismael Cortinas.
Florida: Cerro Chato.
Paysandú: Todo el departamento.
Río Negro: Todo el departamento.
Rivera: Todo el departamento.
Rocha: Cebollati.
Salto: Todo el departamento.
Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Mercedes, Palmitas y Villa Soriano.
Tacuarembó: Todo el departamento.
Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.
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