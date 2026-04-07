Cuatro delincuentes en dos motos llegaron a una farmacia ubicada en Orinoco y Michigan, en Malvín, sobre las 20:30 del lunes. Tres de ellos ingresaron al local con cascos y guantes y, sin decir una palabra, fueron directamente hacia la góndola de perfumes.
Robo piraña en farmacia de Malvín: delincuentes fueron directo a los perfumes ocultos
Se presume que los delincuentes ya habían estado en el local porque la góndola de los perfumes estaba oculta pero fueron directo hacia allí.
La góndola donde estaban los productos no es visible, por lo que se presume que los autores ya habían estado en el lugar para observar el local, supo Subrayado.
Tras el robo piraña, los delincuentes escaparon en las motos y hasta el momento no se determinó cuántos perfumes se llevaron. No hubo daños ni personas lesionadas.
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