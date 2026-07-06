Comienzo de semana muy frío, con heladas y posibilidad de lluvias aisladas

Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío en el inicio de la semana, con mínimas bajo cero este lunes, pero en aumento hacia el miércoles.

De acuerdo a su informa, la mañana de este lunes se presenta fría y ventosa aún, con restos de nubosidad en la costa sureste, lo que mantiene la probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas en las primeras horas en la zona. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco y ventoso con bajas sensaciones térmicas y con cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

El martes tendremos un inicio de jornada muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde mantendrá condiciones frías a frescas con cielo ligeramente nublado, persistiendo bajas temperaturas en la noche.

El miércoles la mañana estará muy fría con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde comienzan a moderarse las temperaturas generando condiciones templadas en el norte y litoral y frescas en el resto del país con cielo parcialmente nublado. Lunes 6 Zona Norte: máxima 14º y mínima -2º Zona Sur: máxima 11º y mínima -2º Zona Metropolitana: máxima 9º y mínima 0º Martes 7 Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º Zona Sur: máxima 16º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 6º Miércoles 8 Zona Norte: máxima 18º y mínima 6º Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º

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