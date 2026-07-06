Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío en el inicio de la semana, con mínimas bajo cero este lunes, pero en aumento hacia el miércoles.
Comienzo de semana muy frío, con heladas y posibilidad de lluvias aisladas
Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío en el inicio de la semana, con mínimas bajo cero este lunes, pero en aumento hacia el miércoles. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informa, la mañana de este lunes se presenta fría y ventosa aún, con restos de nubosidad en la costa sureste, lo que mantiene la probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas en las primeras horas en la zona. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco y ventoso con bajas sensaciones térmicas y con cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.
El martes tendremos un inicio de jornada muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde mantendrá condiciones frías a frescas con cielo ligeramente nublado, persistiendo bajas temperaturas en la noche.
Comienzo de semana frío, con heladas, pero sin lluvias; el pronóstico de Nubel Cisneros
El miércoles la mañana estará muy fría con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde comienzan a moderarse las temperaturas generando condiciones templadas en el norte y litoral y frescas en el resto del país con cielo parcialmente nublado.
Lunes 6
Zona Norte: máxima 14º y mínima -2º
Zona Sur: máxima 11º y mínima -2º
Zona Metropolitana: máxima 9º y mínima 0º
Martes 7
Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 6º
Miércoles 8
Zona Norte: máxima 18º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º
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