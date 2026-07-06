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Ministerio del interior

Comienza este lunes la capacitación a policías que conducirán tanquetas militares en barrios violentos

El ministro Carlos Negro asistirá al Batallón N.° 15, en Florida, donde se desarrollará la capacitación.

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Foto: Subrayado. 

Comienza este lunes la capacitación a funcionarios policiales para la conducción de los vehículos militares blindados que serán utilizados en patrullajes en algunos barrios.

Las capacitaciones estarán a cargo del Ministerio de Defensa en el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 15, ubicado en el kilómetro 1,500 de la ruta 56, en Florida.

En esta primera etapa participarán 18 efectivos de la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) y la Jefatura de Policía de Montevideo, quienes serán capacitados para conducir los vehículos Cóndor, señaló el Ministerio del Interior.

Vehículos militares (tanquetas del Ejército), a su arribo a Montevideo. Foto: Subrayado.
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Interior plotea las tanquetas militares y capacita a su personal para salir a la calle en unos 10 días

El ministro del Interior, Carlos Negro, junto a autoridades policiales, visitará este lunes a las 13:00 el batallón donde se desarrollará la capacitación.

Préstamo, ploteo y capacitación

El Ministerio de Defensa le prestó cuatro tanquetas al Ministerio del Interior para patrullar los barrios más violentos de Montevideo.

La semana pasada, los vehículos militares estaban siendo ploteados para que tengan una identificación con la Policía, informó a Subrayado el jueves el ministro del Interior Carlos Negro.

El jueves, el ministro estimó que en unos 10 días estarían en condiciones de sacar a la calle las tanquetas.

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